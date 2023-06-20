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НовостиВ мире20 июня 2023 17:05

Население ФРГ выросло до рекордных показателей из-за притока украинских беженцев

Годовой прирост на 1 млн человек был зарегистрирован впервые за 30 лет
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Население ФРГ выросло до рекордных показателей из-за притока украинских беженцев

Население ФРГ выросло до рекордных показателей из-за притока украинских беженцев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Население ФРГ в прошлом году выросло на 1,12 млн человек до рекордных 84,4 млн, что во многом связано с притоком украинских беженцев. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает Федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis).

Как уточняется в пресс-релизе ведомства, население ФРГ возросло в 2022 году на 1 122 000 человек (1,3%) после небольшого увеличения на 82 тысячи человек (0,1%) годом ранее.

«Такое развитие событий обусловлено значительным увеличением чистой иммиграции до 1 455 000 человек (2021 год - 329 000), в основном вызванным перемещением беженцев из Украины», - сказано в пресс-релизе.

Анализ данных таблицы населения ФРГ за прошлые годы указывает на то, что текущая численность населения стала рекордной для Германии, годовой прирост на 1 млн человек был зарегистрирован впервые за 30 лет.

Напомним, ранее появилось сообщение, что Европейский союз предложил странам-членам Евросоюза платить беженцам из Украины для того, чтобы мотивировать их возвращаться на родину.