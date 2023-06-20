Минфин России призвал сохранить условия для удалённых сотрудников неизменными Фото: Иван ВИСЛОВ

20 июня 2023 года в Госдуме рассмотрен законопроект об установке ставки НДФЛ для сотрудников, работающих удалённо, в размере 13-15 %. Пресс-служба Министерства финансов РФ опубликовала обращение в своих социальных сетях, с призывом сохранить условия работы для удалёнщиков неизменными.

«Мы уравниванием НДФЛ для резидентов и нерезидентов, чтобы сохранить неизменными налоговые условия для сотрудников, которые работают удалённо с использованием сети Интернет. Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога также существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов», - заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Согласно новому законопроекту, налоговая ставка для удалённых работников должна быть уравнена с обычными сотрудниками, и будет составлять 13-15 %. Удалёнщики, в настоящий момент, получают разные налоговые ставки, в зависимости от ситуации.

Ранее KP.RU сообщил, что Госдума одобрила законопроект о ставке НДФЛ 13-15 % для работающих из-за границы россиян.