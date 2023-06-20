Врач-онколог Вахабова рекомендовала генетические тесты для диагностики риска рака

Врач-онколог Вахабова перечислила людей, которые в зоне риска из-за рака
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Онкологические заболевания встречаются только среди определенных групп людей. Врач- онколог Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Юлия Вахабова перечислила тех, кто находится в зоне риска.
В первую очередь под угрозой люди в возрасте. Чем старше становится человек, тем сильнее снижаются естественные механизмы защиты.
- А вместе с тем увеличивается количество клеток с мутациями на уровне ДНК, - сказала она «Ридусу».
Статистика показывает, что большинство пациентов онкоцентров – это люди старше 65 лет.
Самой часто встречающейся формой является рак молочной железы, легкого, желудка, колоректальные раки, рак простаты. Именно потому медик рекомендует взрослым пациентам регулярно проходить осмотры. Женщинам с 45 лет делать маммографию, а мужчинам — посещать проктолога. Так же не стоит забывать про гастроскопию, колоноскопию, а также КТ легких.
Последняя процедура обязательна для курильщиков, у них в семь раз аще диагностируется данная форма рака. Причина в том, что табачный дым – это сильный канцероген, который воздействует на весь организм.
Отправляясь на плановый прием к онкологу, соберите семейный анамнез, вспомните, были ли в роду те, кто страдал от онкологии. Риск повышается, если болезнь была у молодых родственников.
- Сейчас можно не жить с сомнениями, а пройти генетическое тестирование, чтобы определить есть ли в ваших генах опасные мутации. На сегодняшний день — это единственный способ узнать наверняка, - говорит эксперт.
Но подобным образом можно исключить не все формы болезни.
Особенно генетическое тестирование рекомендуется женщинам, у которых в роду фиксировались случаи онкологии молочной железы, яичников. Мутации, вызывающие данные болезни, часто передаются по наследству, причем даже мальчикам. У них они способны вызывать рак простаты.
Заболевание, обнаруженное на ранней стадии, хорошо поддается лечению.