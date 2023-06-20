Литва ужесточит правила транзита грузов через Россию и Белоруссию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литва в очередной раз ужесточает порядок грузового транзита через территорию России и Белоруссии. Об этом во вторник, 20 июня, заявил таможенный департамент республики.

Отмечается, что теперь установлены 57 групп товаров, при перевозке которых на таможне необходимо будет подавать декларацию производителя. Литва объясняет такие правила необходимостью пресечь обход международных санкционных ограничений.

Как уточняется, среди 57 групп товаров, к которым относятся новые правила, преобладают электроника и ее компоненты, электрические трансформаторы, а также химические материалы, которые могут использовать в производстве электроники.

Правила начнут действовать с 3 июля 2023 года.

Напомним, днем ранее, 19 июня, появилось сообщение, что Литва усилит погранконтроль с Белоруссией, добавив к колючей проволоке патрульную тропу.