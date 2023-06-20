Суд продлил содержание под стражей коллег Собчак, обвиняемых в вымогательстве Фото: Артем КИЛЬКИН

Тверской суд Москвы постановил продлить содержание под стражей троих подчинённых и коллег журналистки Ксении Собчак, обвиняемых в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на пресс-службу суда.

«Тверской суд Москвы до 14 июля продлил срок содержания под стражей коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) и журналиста Тамерлана Бигаева», - говорится в публикации.

Напомним, что Ксения Собчак уехала из России сразу после того, как её подчинённых и коллег задержали по подозрению в вымогательстве крупной суммы у Чемезова. Собчак провернула целую схему, чтобы успешно покинуть страну.

Ранее KP.RU сообщил о всех подробностях возвращения Собчак после бегства в Европу по израильскому паспорту.