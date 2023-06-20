Стратегические бомбардировщики США впервые сели в Швеции Фото: Shutterstock

Пара стратегических бомбардировщиков США B-1B впервые совершила посадку на авиабазу в Швеции. Об этом во вторник, 20 июня, сообщило Командование Военно-воздушных сил (ВВС) США в Европе.

Посадку осуществили накануне в рамках полетов бомбардировщиков США над Европой на авиабазу Лулео-Каллакс, которая находится на севере Швеции.

«Это прибытие стратегических бомбардировщиков в Швецию подчеркивает сотрудничество США и Швеции и способность американских вооруженных сил беспрепятственно интегрироваться с союзниками и странами-партнерами», - сказано в заявлении.

Командование ВВС США в Европе также сообщало, что в конце мая этого года на авиабазу Фэрфорд в Англии были переброшены два стратегических американских бомбардировщика B-1B Lancer «для обеспечения инициатив американского европейского командования и НАТО по сдерживанию», а на другую английскую авиабазу прибыли два таких же бомбардировщика США.

Напомним, в апреле этого года в Швеции прошли крупнейшие военные учения за последние 25 лет с участием 14 стран и 26 тысячи человек личного состава.