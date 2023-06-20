Экономист Григорьев спрогнозировал укрепление рубля в конце июня 2023 года Фото: Shutterstock

На данный момент есть некоторые факторы, которые не дают рублю укрепиться, но уже к концу месяца возможен рост российской национальной валюты. Такой прогноз сделал финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с «Лентой.ру».

По мнению эксперта, способствовать укреплению рубля могут продажи валютной выручки экспортерами, которым необходимо будет платить налоги в конце месяца, а делать это необходимо будет в рублях. При этом остальное будет зависеть от макроэкономических факторов.

Несмотря на волатильность рубля, оптимальным курсом для российской экономики можно считать 80-90 рублей за доллар. Об этом рассказал вице-премьер Андрей Белоусов Пятому каналу.

Он подчеркнул, что нынешнее состояние курса выгодно для российского бюджета. Именно при таком курсе доллара выгоду получают и экспортеры, и импортеры.