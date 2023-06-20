Видео падения маршрутки в затопленный овраг в Северной Осетии появилось в Сети

Следователи дадут правовую оценку действиям водителя.

13 июня 2023 года в Северной Осетии, между сёлами Батако и Зильги в Правобережном районе, водитель маршрутки направил автомобиль по затопленной бурным потоком воды дороге. Видео изнутри маршрутки опубликовано в телеграм-канале KP.RU.

Несмотря на призывы пассажиров остановиться, и уже открытые рыдания женщин, водитель по неизвестной причине направил автомобиль в поток. Автомобиль снесло водой в затопленный овраг, в салоне началась неразбериха. Известно об одной погибшей женщине.

Следственный комитет Северной Осетии сообщил, что 19 пострадавшим, среди которых было двое малолетних детей, была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили по домам. Следователи дадут правовую оценку действиям водителя, и после проверки вынесут процессуальное решение.

Ранее KP.RU сообщил, что в Северной Осетии буйствует стихия. Мощные потопы сносят автомобили и разрушают мосты.