Пентагон: в Вашингтоне считают гибель украинцев характерной частью конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американское руководство считает гибель граждан Украины при контрнаступлении на российские войска «сопутствующим ущербом», или «характерной частью конфликта». Об этом заявила 20 июня 2023 года заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери. Это является печальной частью этой войны», - заявила Сингх, беседуя с журналистами по вопросам потерь украинской армии.

Напомним, контрнаступление ВСУ началось 4 июня 2023 года, основные силы киевского режима были брошены на Запорожское направление. Вперёд были пущены подготовленные западными кураторами подразделения, в том числе механизированные, на западной же военной технике.

Ранее KP.RU сообщил о том, что потери ВСУ за 10 дней контрнаступления составили порядка 7,5 тыс. убитых и раненых военнослужащих.