Татьяна Навка рассказала о положительной динамике в состоянии Костомарова Фото: Даниил ОПАРИН

Супруга Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о самочувствии своего бывшего партнёра на льду, олимпийского чемпиона Романа Костомарова. По словам Навки, у спортсмена наблюдается положительная динамика, сейчас он готовится к протезированию. Об этом она рассказала агентству ТАСС.

«Роман Костомаров каждый день занимается, делает по две тренировки. Готовится [к протезированию]. Он сильный, и я верю в то, что всё будет хорошо, даже не сомневаюсь. Динамика положительная, пусть идет всё, как идет», - говорит Навка.

13 июня 2023 года стало известно, что Костомаров проходит подготовительные процедуры, необходимые для протезирования, которое было назначено спустя 2-3 недели после 13 числа. 10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, позднее начался сепсис, проблемы с кровообращением, спортсмен находился в медикаментозной коме.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Костомарову ампутировали обе ноги, а также кисть правой руки.