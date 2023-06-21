Минобороны Украины: ВСУ столкнулись со сложностями и сильным сопротивлением при наступлении

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ столкнулись с серьезным сопротивлением при наступлении. Фото: REUTERS

Украинские войска столкнулись с «бешеным сопротивлением» и серьёзными сложностями при попытках наступления. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Представитель украинского оборонного ведомства сравнила реальное развитие событий с кино.

«Понятно, что людям хочется, чтобы это было как в кино — монтаж, очень быстро, в 13:00 кино началось, через час двадцать уже завершение и понятно, что произошло», — написала Маляр в Telegram-канале, добавив, что ВСУ намерены «продвигаться постепенно».

Ранее Анна Маляр призвала не мерить наступление населенными пунктами, при этом она не назвала «критерии эффективности» операции.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь пытались наступать на трех направлениях. Речь идет об южнодонецком, запорожском и донецком. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Тем временем подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю понесли значительные потери в личном составе и технике на Луганском направлении. По его данным, российские войска уничтожили более 2,3 тысяч украинских военных и наемников.