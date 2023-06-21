Минфин России допустил введение минимальных розничных цен на сидр и пиво

Минфин поддержал введение минимальной цены на пиво и сидр. Фото: Андрей АБРАМОВ

Российское Министерство финансов поддержало введение минимальных розничных цен на пиво и сидр. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Сообщается, что в министерстве считают эту меру действенной для борьбы с контрафактным алкоголем.

«Минфин считает МРЦ эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией. Поэтому введение МРЦ — это правильная инициатива, которая требует проработки», - цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Также в Минфине назвали необходимым государственное регулирование производства и оборота метанола и жидкостей, содержащих- метанол.

Ранее аналитик перечислил негативные последствия от введения минимальных цен на пиво. Он допустил, что это приведет к тому, что люди будут выбирать крепкий алкоголь.

Напомним, недавно в России было зафиксировано массовое отравление сидром. Сидр, от которого умерли несколько десятков человек, владельцам разливаек продавали по цене обычной воды. Подробности здесь на KP.RU.

После этого Росалкогольрегулирование призвало ввести минимальную цену на алкоголь в России.