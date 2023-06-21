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НовостиПолитика21 июня 2023 1:36

В Житомирской области Украины прогремели взрывы

В регионе объявлена воздушная тревога
Мария ПАВЛОВА
В ночь на 21 июня в Житомирской области Украины прогремели взрывы.

В ночь на 21 июня в Житомирской области Украины прогремели взрывы.

Фото: REUTERS

Несколько взрывов прогремело в Житомирской области Украины в ночь на 21 июня. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

По предварительным данным, это результат срабатывания систем ПВО, отмечает издание. Местные власти пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в ночь на 20 июня взрывы прогремели в Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины, воздушная тревога была объявлена в тринадцати регионах страны.

Также сообщалось, что во Львове поврежден объект критической инфраструктуры утром 20 июня. На объекте возник пожар, люди не пострадали.

Тем временем российский танк успешно провел бой с тремя танками ВСУ при штурме опорного пункта. Командир экипажа получил ранение, но продолжил бой.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 июня 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.