Более 40 женщин-заключенных погибли в Гондурасе после конфликта между двумя преступными группировками

Более сорока женщин-заключенных погибли во время конфликта группировок в тюрьме Гондураса. Фото: REUTERS

Более 40 женщин-заключенных погибли в Гондурасе в ходе столкновения двух преступных группировок в Женском центре социальной адаптации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Гондураса.

«Предварительно известно, что погиб 41 человек», - сообщили в прокуратуре.

Сообщается, что как минимум 25 человек сгорели в запертом помещении, когда в тюрьме начался пожар. Не менее 16 женщин погибли от огнестрельных или ножевых ранений. Также несколько человек были госпитализированы.

В 2012 году после пожара в одной из тюрем Гондураса спасатели и пожарные обнаружили среди обломков 377 трупов.

Также сообщалось, что в гондураской тюрьме обнаружили арсенал с оружием и взрывчаткой. При желании, заключенные могли поднять на воздух половину колонии.

Тем временем в Волоколамске возник пожар на заводе паллет на площади 6000 квадратных метров. Предварительно пожар произошел из-за короткого замыкания.