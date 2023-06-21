Великобритания может лишиться статуса одной из ведущих военных держав

Для Великобритании существует опасность потерять статус одной из ведущих стран НАТО. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Великобритания может лишиться статуса одной из ведущих держав в Североатлантическом альянсе. К потере влияния страны в НАТО может привести политика сокращения армии. Такое развитие событий допустил заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тим Редфорд.

Генерал отметил, что Велибритания пользуется авторитетом среди стран альянса.

«Нам необходимо расти. Мы рискуем не удержаться», - заявил Редфорд в интервью изданию газеты The Daily Telegraph, указав, что численность британской армии недостаточна для того, чтобы реагировать на возможные возникающие в мире угрозы.

Ранее экс-главком ВМС Великобритании Уэст назвал слабым и жалким британский флот. Военачальник отметил, что у ВМФ страны недостаточно кораблей для выполнения собственных обязанностей.

Обозреватель Джон Россомандо также отмечал, что американский флот испытывает недостаток финансирования, а полосы ржавчины на некоторых военных кораблях символизируют упадок американских военно-морских верфей из-за десятилетий пренебрежения ими.