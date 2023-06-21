В России планируют субсидировать половину оплаты арендного жилья молодежи до 35 лет

В России планируют запустить программу по компенсации части арендной платы молодежи, которая собирает деньги на первый взнос по ипотеке. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В России планируют частично субсидировать аренду жилья людям в возрасте до 35 лет, которые собирают деньги на первый взнос по ипотеке. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на заместителя главы Министерства строительства Никиту Стасишина. Субсидироваться будет 50 процентов арендной платы.

Собеседник издания уточнил, что накопление денег на первый взнос на покупку собственного жилья в новостройке будет обязательным условием получения молодыми россиянами субсидии на оплату арендного жилья. Предполагается, что новая мера будет стимулировать молодежь на накопление средств на покупку жилья. Потенциально программа может охватить 310 тысяч человек в год, добавил Стасишин.

Ранее исследование ВЦИОМ показало, что свое жилье у молодых людей в российских городах-миллионниках в среднем появляется в 26 лет, в то время как у старшего поколения первая покупка происходила уже после 30.

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