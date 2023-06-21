В Ивано-Франковской области Украины госпитализировать военнообязанных мужчин будут по разрешению военкомата

В Ивано-Франковской области Украины мужчинам призывного возраста не разрешают ложиться в больницу без санкции военкомата. Фото: Раиса ЮДИНА

В Ивано-Франковской области Украины мужчины призывного возраста при необходимости плановой госпитализации должны согласовывать её с военкоматами. Речь идет о мужчинах 18-59 лет, пишет издание «Страна».

«Каждый день до 11 часов утра больницы должны оповещать военкоматы о поступлении военнообязанных, которым понадобилась срочная помощь», - цитирует издание приказ областного военкома.

Напомним, военкомат Ивано-Франковска издал указ об обязательной явке всех военнообязанных в 10-дневный срок в городской территориальный центр. Приказ был опубликован 13 июня. Речь идет о всеобщей мобилизации человеческих и транспортных ресурсов.

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