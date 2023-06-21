Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором

Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден охарактеризовал председателя КНР Си Цзиньпина как диктатора. Об этом пишет агентство Reuters.

Сообщается, что Байден сделал такое заявление во время встречи по сбору средств на свою предвыборную кампанию. Встреча проходила в Калифорнии.

«Диктаторы испытывают большое замешательство, когда оказываются не в курсе случившегося. Он не должен был попасть туда, куда попал», - сказал Байден, комментируя ситуацию со сбитым в феврале над территорией США отклонившегося от курса китайского аэростата.

Напомним, после визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена Байден заявил, что отношения Соединенных Штатов и Китая находятся на правильном пути и в них наблюдается определенный прогресс.

О том, как в феврале 2023 года сбивали китайский шар-разведчик, читайте здесь на KP.RU. Происходящее серьезно осложнило американо-китайские отношения.