В Атлантическом океане третьи сутки продолжаются поиски батискафа «Титан»

Батискаф "Титан", пропавший на месте крушения "Титаника", еще не нашли. Фото: REUTERS

Поисковые работы в Атлантическом океане, где в районе крушения легендарного «Титаника» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту, продолжаются третьи сутки.

Напомним, подводный спускаемый аппарат, который используется для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера к затонувшему «Титаник», пропал в Атлантическом океане. Он перестал выходить на связь в понедельник 19 июня.

Позднее стало известно, что на борту подводного аппарата компании OceanGate Expeditions, связь с которым была потеряна при погружении к месту крушения «Титаника», находится британский миллиардер Хэмиш Хардинг, известный своими экстравагантными и рискованными увлечениями: проживающий в ОАЭ миллиардер имеет лицензию пилота, побывал в космосе в качестве туриста, его имя трижды вносилось в Книгу рекордов Гиннеса.

На поиски пропавшего в месте катастрофы «Титаника» батискафа с миллиардером на борту отправились два самолета. В поисках батискафа участвуют также несколько судов из разных стран. Зона поисков пропавшего батискафа «Титан» составила 15 тысяч квадратных километров. Местонахождение батискафа пытаются установить звукоулавливающими буйками.

Тем временем специалисты определили, что пассажиры пропавшего у «Титаника» батискафа могут замёрзнуть до того, как у них закончится кислород.

Позднее NBC привело слова основателя OceanGate Стоктона Раша, который в 2020 году сообщал о признаках циклической усталости корпуса батискафа. Сообщалось, что из-за этой проблемы максимальная глубина погружения аппарата была снижена до 3000 метров, в то время как обломки корабля «Титаник», для экскурсий к которым использовался этот батискаф, находятся на глубине 3 800 метров. Также СМИ сообщили, что о недостаточном тестировании оболочки батискафов «Титан» несколько лет назад предупреждал пилот OceanGate Дэвид Лохридж, а один из комитетов Общества морских технологий направил в компанию OceanGate коллективное письмо об опасениях, связанных с безопасностью «Титана».

Тем временем российские эксперты рассказали РИА Новости, каким способом можно поднять пропавший батискаф. Экс-командующий Северным флотом адмирал Попов и экс-командующий Балтийским флотом адмирал Валуев допускают, что батискаф можно «забуксировать» на поверхность, если удастся его найти. Кроме того, эксперты допустили, что находящиеся на батискафе люди смогут продержаться до 150 часов вместо 96, экономя кислород.