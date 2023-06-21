Что произошло в ночь на 21 июня

В России будут субсидировать 50 процентов аренды жилья молодежи, которая собирает деньги на ипотеку. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В России планируют субсидировать половину оплаты арендного жилья молодежи до 35 лет. Обязательным условием получения субсидии будет параллельное накопление на покупку собственного жилья по ипотеке. Минстрой предполагает таким образом стимулировать молодых россиян на покупку жилья в новостройках.

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