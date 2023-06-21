Пропавшую в 2022 году в Вене девушку нашли во Владивостоке Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники правопорядка во Владивостоке нашли 27-летнюю девушку, которая пропала в Вене еще осенью 2022 года. Она была объявлена в международный розыск. Об этом KP.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Отмечается, что у нее есть российское гражданство, а вернуться на родину она решила самостоятельно. В ведомстве отметили, что у нее есть родственники в России, а сама же она — русская с австрийским гражданством.

Приморские полицейские сообщили в бюро Интерпола в Австрии информацию о том, что нашли девушку, после чего в Вене прекратились ее поиски. В 2022 году она внезапно собрала вещи и уехала из дома.

Во Владивосток она приехала повидать отца, но почему она не сообщила об этом в соответствующие ведомства — неизвестно. Также на данный момент нет информации о том, грозит ли ей экстрадиция.

Ранее стало известно, что пропавшую осенью 2022 года студентку нашли мертвой в Пермском крае. Ее тело обнаружили на берегу реки, а перед исчезновением, она написала странное сообщение родителям.