Поручик Павелка: насильно призванные в ВСУ украинцы не проявляют рвения в обучении Фото: REUTERS

Украинские мужчины, которых насильно призвали в ряды ВСУ, не проявляют рвения в тренировках в Польше. Об этом рассказал офицер запаса польской армии Петр Павелка на своем YouTube-канале.

Он добавил, что таких украинцев видно сразу, поскольку им даже не интересно, где они окажутся после обучения. По мнению офицера, именно поэтому происходит повреждение техники во время тренировок.

— И это одна из причин, почему они не заботятся о технике, которую они используют, и поэтому иногда происходит повреждение техники, потому что им просто все равно, — подчеркнул Павелка.

Также, по его словам, насильно призванные украинцы хорошо знают, что попали в армию не по своей воле, поэтому иногда происходят случаи, когда они прикидываются негодными к службе или же наносят сами себе ранения, чтобы только не возвращаться на Украину.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Запад обрекает украинских солдат на гибель из-за плохого обучения. Он подчеркнул, что из-за перевода методичек на украинский язык теряется важная информация.