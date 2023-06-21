Власти Украины сообщили о тяжелых последствиях прорыва Каховской ГЭС для 1 млн человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что около 1 млн человек могут ощутить на себе трудности с дефицитом воды из-за частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции.

«Ситуация с наводнениями улучшилась, но около 1 млн человек все еще могут столкнуться с нехваткой воды», - сказал Кубраков в интервью телеканалу NHK.

Он уточнил, что в связи с этим в настоящее время осуществляется строительство водопроводов.

«С другой стороны, мы еще не разобрались в вопросах восстановления поврежденных сельхозугодий», - добавил чиновник.

Частичное разрушение Каховской ГЭС произошло утром 6 июня 2023 года, что привело к неконтролируемому сбросу воды и наводнению в нескольких населенных пунктах недалеко от реки Днепр. Происшествие случилось в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом со стороны Украины, который привел к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. На данный момент ущерб от подрыва Каховской ГЭС оценивается в полтора миллиарда рублей.