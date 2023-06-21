Число погибших в результате подрыва Каховской ГЭС возросло до 41 человека Фото: REUTERS

Число погибших в результате подрыва Каховской ГЭС и подтопления территорий в Херсонской области возросло до 41 человека. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

— Новая Каховка постепенно выходит из режима ЧС по наводнению... К сожалению, число погибших выросло до 41 человека, — говорится в сообщении.

Алексеенко также подчеркнул, что в Алешкинском округе уже почти везде сошла вода, но населенные пункты Голопристанского округа по-прежнему затоплены. Более 3,5 тысячи человек в регионе уже привились от опасных инфекций, а выплаты по десять тысяч рублей уже получили более двух тысяч пострадавших.

Ранее KP.RU писал, что в результате разрушения Каховской ГЭС погибло 35 человек, а в Херсонской области непрерывно устраняют последствия происшествия. Вакцинацию от опасных болезней проходят не только местные жители, но и все домашние и сельскохозяйственные животные.