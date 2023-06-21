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НовостиОбщество21 июня 2023 5:49

Аксенов сообщил о приостановке движения поездов в Крыму из-за повреждения полотна

В результате инцидента никто не пострадал, уточнил глава Крыма
Екатерина КОСОБОКОВА
Аксенов сообщил о приостановке движения поездов в Крыму из-за повреждения полотна

Аксенов сообщил о приостановке движения поездов в Крыму из-за повреждения полотна

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Крыма Сергей Аксенов в среду, 21 июня, сообщил, что в районе Феодосии было повреждено железнодорожное полотно. В связи с этим приостановлено движение поездов, которое планируется восстановить в течение двух часов.

«В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. В течение двух часов движение поездов будет восстановлено», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал, на месте инцидента работают специалисты профильных ведомств.

«Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», - подчеркнул глава Крыма.

Это не первый случай повреждения железнодорожного полотна в Крыму в июне 2023 года. Так, в воскресенье, 11 июня, было приостановлено движение поездов в Кировском районе полуострова. В течение дня повреждения были устранены.