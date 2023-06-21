Береговая охрана США: канадский самолет зафиксировал шумы в районе поиска «Титана» Фото: REUTERS

Канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска пропавшего батискафа «Титан». Об этом рассказали в Twitter-аккаунте Береговой охраны Соединенных Штатов.

— Канадский самолет P-3 зафиксировал в районе поиска подводные шумы. В результате операции дистанционно-управляемого подводного аппарата были перемещены в попытке выяснить происхождение шумов, — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент эти поиски не дали результата, но работа продолжается. В Береговой охране США заявили, что полученные с канадского самолета будут переданы американским экспертами для анализа, который позже будут учитывать в планах поиска батискафа.

Напомним, что 19 июня в районе крушения «Титаника» в Атлантическом океане пропал батискаф с туристами. В районе происшествия сразу были организованы поиски, но на данный момент нет информации даже о количестве человек в подводном аппарате.