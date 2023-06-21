Мобилизационные учения начались в Белоруссии Фото: Евгения ГУСЕВА

Мобилизационное учение с военными комиссариатами Минской области стартовали в Белоруссии в среду, 21 июня. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны республики.

«В период с 21 по 30 июня 2023 года с военными комиссариатами Минской области проводится мобилизационное учение», - сказано в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что такое мероприятие проходит каждый год в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Белоруссии. Планируется, что в ходе учения будет оценена готовность местных военкоматов, а также других ведомств к выполнению задач.

Ожидается, что в рамках учения будут выполнены ряд задач, в частности, по развертыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных и автомобильной техники. Последнее необходимо в том числе для укомплектования военкоматов.

Напомним, в апреле в России в ходе внезапной проверки прошли масштабные учения Тихоокеанского флота.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке состоится международный военно-технический форум «Армия-2023». По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мероприятие планируют посетить делегации из 41 страны.