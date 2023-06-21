Россия вышла на четвертое место среди значимых торговых партнеров Индии Фото: Shutterstock

Россия вышла на четвертое среди крупнейших торговых партнеров Индии, поднявшись с пятого места. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на собственные расчеты.

По данными Министерства торговли и промышленности Индии по итогам января-апреля 2023 года закупки российских товаров выросли в 4,2 раза. Москва по этому показателю занимает вторую строчку среди всех стран. Крупнейшим же поставщиком товаров в Индию стал Китай, а на третьей строчке расположились ОАЭ.

Также вырос и экспорт индийских товаров в Россию в 1,6 раза. Теперь он составляет 1,3 миллиарда долларов. Кроме этого в список значимых торговых партнеров Индии входят США, Китай, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия стала одной из стран-лидеров в процессе перемен в финансовой сфере. Он также подчеркнул, что в мировой финансовой системе начались кардинальные изменения.