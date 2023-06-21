Президент Бразилии Лула да Силва заявил о необходимости реформировать Совбез ООН Фото: REUTERS

Совет безопасности Организации Объединенных Наций нуждается в реформе. Спустя 80 лет необходим орган с представительством стран Латинской Америки и Африки. Такое заявление сделал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

— Например, Совет безопасности ООН - это структура, которую необходимо реформировать. Он представляет собой баланс сил в мире в 1945 году. Почти 80 лет спустя многое изменилось, и нам нужен более крупный и представительный Совет, — заявил Лула да Силва.

Он также подчеркнул, что многополярный мир гораздо лучше, чем господство одного государства или же биполярный спорт. По его словам «создание различных сетей» позволит сбалансировать напряженность в мире.

Ранее Владимир Путин заявил, что «уродливая неоколониальная система» прекратила свое существование, а многополярный мировой порядок укрепляется.