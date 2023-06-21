Руководитель ПОРА вошёл в состав комиссии Общественной палаты России по устойчивому развитию

Фото: пресс-служба ПОРА

Председатель правления ПОРА Николай Доронин стал первым заместителем председателя комиссии Общественной палаты по экологии и устойчивому развитию. Он был избран на первой пленарной сессии VIII Состава Общественной палаты, которая прошла 20 июня 2023 года.

— Название комиссии скорректировано, теперь мы официально - комиссия ОП РФ по экологии и устойчивому развитию. А это значит, что спектр нашей деятельности будет расширен, – пообещала Елена Шаройкина, председатель комиссии.

— Устойчивое развитие особенно необходимо в регионах Арктики, где важно сохранять хрупкую экосистему при развитии экономической и социальных сфер. Уверен, что Общественная палата продолжит и далее эффективно влиять на решение таких проблем, как ликвидация накопленного экологического вреда, сохранение арктического биоразнообразия, развитие экологического туризма в Арктике и другие насущные для высоких широт вопросы, – говорит Николай Доронин.

Устойчивое развитие – концепция, предполагающая баланс экономической, экологической и социальной составляющих развития территорий.

Терминология устойчивого развития была институциализирована в 1992 году после подписания Рио-де-Жанейрской декларации ООН по окружающей среде и развитию.