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НовостиВ мире21 июня 2023 7:31

МИД Китая выразил протест из-за Байдена, назвавшего диктатором Си Цзиньпина

Ведомство посчитало заявления американского президента безответственными
Екатерина КОСОБОКОВА

Министерство иностранных дел Китая выразило протест после того, как президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

В МИД Китая назвали высказывания американского президента крайне безответственными. По мнению ведомства, слова Байдена нарушают дипломатический этикет и являются открытой провокацией.

«Китай выражает острое недовольство и решительный протест», - сказала на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Она подчеркнула, что слова Байдена являются крайне абсурдными и безответственными. Кроме того, по ее мнению, такое заявление идет в разрез с фактами и нарушает дипломатический этикет. Мао Нин также назвала высказывания американской стороны открытой политической провокацией.

Ранее Байден во время встречи по сбору средств на свою предвыборную кампанию в Калифорнии охарактеризовал председателя КНР Си Цзиньпина как диктатора. Комментируя ситуацию со сбитым в феврале над территорией Соединенных Штатов китайским аэростатом, американский лидер отметил, что диктаторы испытывают большое замешательство, когда оказываются не в курсе случившегося.

В то же время ранее Байден отмечал, что отношения Соединенных Штатов и Китая находятся на правильном пути и в них наблюдается определенный прогресс.