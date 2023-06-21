МИД Китая выразил протест из-за Байдена, назвавшего диктатором Си Цзиньпина

Министерство иностранных дел Китая выразило протест после того, как президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

В МИД Китая назвали высказывания американского президента крайне безответственными. По мнению ведомства, слова Байдена нарушают дипломатический этикет и являются открытой провокацией.

«Китай выражает острое недовольство и решительный протест», - сказала на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Она подчеркнула, что слова Байдена являются крайне абсурдными и безответственными. Кроме того, по ее мнению, такое заявление идет в разрез с фактами и нарушает дипломатический этикет. Мао Нин также назвала высказывания американской стороны открытой политической провокацией.

Ранее Байден во время встречи по сбору средств на свою предвыборную кампанию в Калифорнии охарактеризовал председателя КНР Си Цзиньпина как диктатора. Комментируя ситуацию со сбитым в феврале над территорией Соединенных Штатов китайским аэростатом, американский лидер отметил, что диктаторы испытывают большое замешательство, когда оказываются не в курсе случившегося.

В то же время ранее Байден отмечал, что отношения Соединенных Штатов и Китая находятся на правильном пути и в них наблюдается определенный прогресс.