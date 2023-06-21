"Позор всем, кто причастен к этому заговору": Волочкову не пустили на выпускной дочери

Волочкову не пустили на выпускной дочери Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Балерина Анастасия Волочкова вспылила на дирекцию лицея при Высшей школе экономики, которая не пустила ее на выпускной своей единственной дочери Ариадны.

"Вы кому отказали? Вдумайтесь просто. Прийти на выпускной собственной дочери. Пахан там запретил? Позор будет всем. И пахану ее, и вам, и всем, кто причастен к этому заговору", - цитирует экс-приму сайт Super.ru.

Выпускной наследницы экс-примы пройдет в Crocus City Hall. Каждый ученик получил в руки по три билета на мероприятие – один ребенку и два родителям. Дочь Волочковой решила не приглашать свою маму на Последний звонок, отдав пригласительные своему отцу бизнесмену Игорю Вдовину и его новой супруге Елене Николаевой.

Из-за отказа лицея Волочкова вспылила, пригрозив им "разоблачением". Однако в конце разговора дирекция сообщила, что "постарается найти место, если позволит рассадка", на что в ответ Волочкова расплакалась.

Ранее сайт KP.RU писал о всех кавалерах Анастасии Волочковой, среди которых известные бизнесмены и американский актер Джим Керри.