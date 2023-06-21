Два подростка выпали из окна пятого этажа в Саратове

Два подростка выпали из окна 5-го этажа в Саратове Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Ленинском районе Саратова на улице Гвардейская два 16-летних подростка выпали из окна пятого этажа. Оба пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом KP.RU рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел ночью, а по данному факту уже организована проверка. Правоохранительные органы проводят мероприятия, которые позволят установить всю картину произошедшего.

В ведомстве подчеркнули, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования и будет возбуждено уголовное дело.

Ранее в Полоцке годовалый ребенок выпал из окна шестого этажа, пока его мама общалась с подругой. Малыша с тяжелыми травмами доставили в реанимацию, а следственные органы проводят проверку по факту произошедшего.

У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб шейного отдела позвоночника. Также у него были множественные ссадины.