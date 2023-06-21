Константинов: Крым получит 1,9 млрд рублей от продажи имущества украинских олигархов

Бюджет Крыма пополнится от национализации имущества украинских олигархов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До конца 2023 года в бюджет Крыма поступит не менее 1,9 миллиарда рублей от продажи национализированного имущества украинских олигархов. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов на сессии Госсовета Республики Крым.

"Это очень серьезные доходы для бюджетного периода", - сообщил Константинов.

Он отметил, что с ноября 2022 года в регионе было национализировано имущество около 100 юридических и физических лиц, совершавших недружественные действия в отношении России. Почти 70% прав на эти объекты недвижимости перешли в собственность Крыма.

Константинов добавил, что часть национализированных объектов была временно передана в аренду с целью пополнения бюджета РК. "От сдачи в аренду имущества ТЦ "Скайплаза" и гипермаркетов "Новацентр" в бюджет поступило уже более 34 миллионов рублей", - заключил глава парламента Крыма.

Ранее сайт KP.RU писал о том, как проходит национализация имущества спонсировавших ВСУ украинских бизнесменов в Крыму.