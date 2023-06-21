Депутат Матвеев: В Госдуму внесли законопроект о возврате «летнего времени» Фото: Евгения ГУСЕВА

В Государственную думу Российской Федерации внесли законопроект о возврате «летнего времени». Об этом рассказал депутат от КПРФ Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.

— С 2014 года Россия живет в постоянном зимнем времени, из-за чего потеря светлого времени суток в большинстве регионов превышает 200 часов в год, — заявил депутат.

Сама инициатива подразумевает перевод часов на один час в период с марта по октябрь. В пояснительной записке к закону утверждается, что кроме увеличения «эффективного использования светлого вечернего времени суток», подобная мера позволит снизить число аварий и повысит безопасность россиян на улицах.

Помимо этого, такая мера значительно упростит строительные и сельскохозяйственные работы.

Ранее KP.RU рассказывал, что этот закон специально внесли в день летнего солнцестояния. Один из авторов инициативы приложил специальный опрос, чтобы узнать мнение людей по этому поводу.