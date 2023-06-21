Премьер Сунак: Британия предоставит Украине кредит на 3 млрд долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания предоставит Всемирному банку гарантии для предоставления кредита Украине на сумму в три миллиарда долларов. Такое заявление сделал премьер-министр Британии Риши Сунак, текст которого опубликован на сайте правительства.

— Великобритания объявляет о знаковом пакете финансовой поддержки Украины, включая дополнительные гарантии на 3 миллиарда долларов для предоставления кредитов Всемирным банком, — говорится в публикации.

Также там подчеркивается, что гарантии по кредитам для Киева будут предоставляться в течение трех лет, а еще в этом году Великобритания предложит Украине помощь в размере 240 миллионов фунтов.

Ранее британские чиновники признали, что западное оружие не поможет Украине в конфликте с Россией. Они считают, что разнообразие оружия, поставляемого Киеву, негативно скажется на положение украинских войск в долгосрочной перспективе.