Командир «Ахмата» Алаудинов: Запад испытывает на украинских бойцах боевую химию Фото: Александр КОЦ

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что страны Запада испытывают на украинских военных биологические препараты, под действием которых солдаты идут в наступление.

«Блок НАТО по сути сегодня на украинцах испытывает все препараты, которые они произвели для того, чтобы сделать суперсолдата. Это боевая химия», - отметил Алаудинов в эфире передачи «Соловьев Live».

По словам командира «Ахмата», на Западе не скрывают происходящего.

Алаудинов добавил, что военнослужащие после того, как действие препаратов заканчивается, сдаются в плен. Причем, по словам командира «Ахмата», уже были случаи, когда сдавались в плен целыми отрядами.

Ранее сообщалось, что два украинских экипажа БМП сдались в плен около Авдеевки. Среди сдавшихся в плен украинских военнослужащих были тяжелораненые, а причиной таких действий стал отказ командования Вооруженных сил Украины эвакуировать пострадавших в боях.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подтвердил начало наступления со стороны украинской армии, однако подчеркнул, что все попытки провалились.