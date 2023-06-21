Совфед РФ поддержал инициативу о расследовании преступлений Украины против детей

Совфед поддержал инициативу о расследовании преступлений Украины против детей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации РФ в ходе заседания в среду, 21 июня, принял постановление о поддержке инициативы о возбуждении парламентского расследования преступных действий украинских властей в отношении детей.

«Возбудить парламентское расследование преступной деятельности в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима», - сказано в соответствующем в постановлении.

В комиссию входит 13 сенаторов, а ее сопредседателем со стороны Совет Федерации РФ объявлена вице-спикер Галина Карелова. Согласно закону, данная комиссия будет создана на срок до одного года, а ее выводы отправят руководству России.

Напомним, днем ранее, 20 июня, в ходе заседания Государственной Думы РФ обсуждали преступления Киева в отношении несовершеннолетних. Как писал сайт KP.RU, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о создании парламентской комиссии по расследованию преступлений украинских властей в отношении. В состав комиссии вошли 13 депутатов, а сопредседателем стала вице-спикер Анна Кузнецова.