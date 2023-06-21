Около 100 тысяч жителей Киева остались без электричества после аварии Фото: Иван МАКЕЕВ

Без энергоснабжения осталось около 100 тысяч потребителей в Киеве из-за аварии на электросетях национальной энергокомпании (НЭК). Об этом в среду, 21 июня, сообщила Киевская городская военная администрация.

«На сетях НЭК "Укрэнерго" возникла аварийная ситуация. По Киеву отключены 100 тысяч потребителей», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале администрации, которая также сообщает, что причины и сроки ликвидации данной аварии еще уточняются.

Тем временем в Telegram-канале энергетической компании «ДТЭК» сообщается, что экстренные отключения электричества произошли в части Святошинского, Соломенского, Голосеевского, Шевченковского и Подольского районов Киева, а также в Бучанском районе области.

Напомним, в конце мая этого года по всей территории Украины началось массовое отключение электроэнергии, а причиной стало срабатывание автоматики на энергетической инфраструктуре.

Ранее компания «Укрэнерго» прекратила экспорт своей электроэнергии из-за необходимости обеспечения потребления внутри Украины, а также призвали украинских граждан экономно потреблять электричество в вечернее время.