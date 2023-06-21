Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 июня 2023 9:07

Около 100 тысяч жителей Киева остались без электричества после аварии

Сроки ликвидации аварии уточняются
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Около 100 тысяч жителей Киева остались без электричества после аварии

Около 100 тысяч жителей Киева остались без электричества после аварии

Фото: Иван МАКЕЕВ

Без энергоснабжения осталось около 100 тысяч потребителей в Киеве из-за аварии на электросетях национальной энергокомпании (НЭК). Об этом в среду, 21 июня, сообщила Киевская городская военная администрация.

«На сетях НЭК "Укрэнерго" возникла аварийная ситуация. По Киеву отключены 100 тысяч потребителей», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале администрации, которая также сообщает, что причины и сроки ликвидации данной аварии еще уточняются.

Тем временем в Telegram-канале энергетической компании «ДТЭК» сообщается, что экстренные отключения электричества произошли в части Святошинского, Соломенского, Голосеевского, Шевченковского и Подольского районов Киева, а также в Бучанском районе области.

Напомним, в конце мая этого года по всей территории Украины началось массовое отключение электроэнергии, а причиной стало срабатывание автоматики на энергетической инфраструктуре.

Ранее компания «Укрэнерго» прекратила экспорт своей электроэнергии из-за необходимости обеспечения потребления внутри Украины, а также призвали украинских граждан экономно потреблять электричество в вечернее время.