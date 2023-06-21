США признали правду о наступлении ВСУ: «Это провал, это ужасная резня» Фото: REUTERS

В ходе провального наступления Вооруженные силы Украины понесли огромные потери. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

— Если сравнивать наступление с голливудским блокбастером, который должен был потрясти весь мир, то это провал. Это провал, потому что более десяти тысяч украинских солдат погибли, — подчеркнул Джонсон.

Он также отметил, что ВСУ не удалось пройти даже первую линию российской обороны. Эксперт считает, что украинское наступление — не продуманная операция, а всего лишь политический ход киевского режима, который полностью провалился.

Также Джонсон назвал все происходящее в рядах ВСУ «ужасной резней» и предположил, что все украинские солдаты, которых готовили США и НАТО, вероятнее всего, погибли.

Ранее командир «Ахмата» Апты Алаудинов заявил, что украинское наступление может продлиться еще около полутора месяцев, а потом российские войска начнут движение в сторону Киева.