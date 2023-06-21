NBC: пилот OceanGate предупреждал об опасности батискафов «Титан» и был уволен

По мнению специалиста, нужно было убедиться в том, что «Титан» сможет опуститься на глубину в 4 тысячи метров Фото: REUTERS

Пилот компании OceanGate Дэвид Лохридж предупреждал о том, что использование батискафов «Титан» может быть опасно, в результате он был уволен. Об этом проинформировало издание NBC.

Авторы материала пишут, что еще пять лет назад Лохридж не один раз обращался к руководству компании, отмечая, что оболочка батискафов была подвергнута недостаточному количеству тестов на безопасность. По мнению специалиста, нужно было убедиться в том, что «Титан» сможет опуститься на глубину в 4 тысячи метров.

Кроме того, по данным пилота, компания не стала тратиться на установку иллюминатора, который добавил бы безопасности батискафу на глубине. В итоге Лохриджа уволили из OceanGate.

Напомним, 19 июня в районе крушения «Титаника» в Атлантическом океане пропал батискаф с туристами. Сразу были организованы поиски подводного аппарата, но до сих пор даже неизвестно, сколько человек находится в батискафе.

Позже стало известно, что канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска пропавшего батискафа «Титан». Пока эта информация не привела к результату, но работа продолжается.