Замглавы Ассоциации банков РФ: массовая семейная ипотека повысит цены на жилье Фото: Иван МАКЕЕВ

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков предупредил, что массовый характер семейной ипотеки может привести к повышению цен на жилье.

Сегодня данный вид кредитования пользуется активно семьями. Программа кредитования выгодна, так как процент по ней ниже, чем при классической программе. По условиям программы, претендовать на кредит могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок или последующие дети. Тогда процент по жилищному кредиту составит всего 6 пп.

По мнению эксперта, данная программа скорее должна быть нацелена на решение демографической проблемы в стране, и предназначаться для семей с 3 и более детьми. Сегодня программа носит массовый характер.

- В дальнейшем такая массовость неизбежно приведет к повышению стоимости недвижимости для всех, — сказал Войлуков NEWS.ru.

Такой вывод он сделал, анализируя опыт льготного кредитования. Из-за массовости цены на жилье в последние два года выросли в России на 50%. Если льготы на приобретение недвижимости будут точечными, то жилье не станет дорожать столь быстрыми темпами.