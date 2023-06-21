«АвтоВАЗ» закрыл сделку по покупке «РН-Банка» альянса Renault-Nissan Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«АвтоВАЗ» приобрел 100% акций российского банка альянса Renault–Nissan «РН-банк». Об этом во вторник, 21 июня, сообщила пресс-служба компании.

«В июне 2023 года АО «АвтоВАЗ» закрыло сделку по приобретению 100% акций РН-банка у BARN B.V.», - сказано в заявлении, где уточнили, что детали сделки не подлежат разглашению.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что завод «Renault Россия», который перешел в собственность Москвы, будет выпускать машины под брендом «Москвич», а главным технологическим партнером завода будет «Камаз».

Как писал сайт KP.RU, французский автопроизводитель Renault рассказал о размере убытков из-за прекращения работы в России. Только в июле прошлого года чистый убыток от прекращения деятельности составил 2,3 млрд евро «из-за неденежной корректировки, связанной с ликвидацией промышленной деятельности в России, объявленной 16 мая 2022 года».