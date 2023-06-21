Суд оштрафовал кинотеатр «Premier» на 4 млн рублей за отсутствие маркировки 18+ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мещанский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Премьер» на четыре миллиона рублей за отсутствие маркировки «18+» на фильмах с демонстрацией ЛГБТ. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

В протоколе сказано, что кинотеатр поставил на этих картинах ограничение «16+» и не ограничивал к ним доступ по времени. После получения протокола, сервис незамедлительно исправил все ошибки и теперь на фильмах стоят соответствующие маркировки.

В Роскомнадзоре добавили, что доступ к этим фильмам должен открываться для любых зрителей только после 23:00.

Ранее стало известно, что суд оштрафовал Telegram за отказ удалить 32 канала, в которых распространяют фейки о Вооруженных силах Российской Федерации. Суд признал мессенджер виновным в неудалении контента по требованию российского законодательства. Мерой наказания назначен штраф в четыре миллиона рублей.