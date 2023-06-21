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НовостиПолитика21 июня 2023 9:49

Песков отреагировал на слова Байдена о Си Цзиньпине

Песков: слова Байдена о Си Цзиньпине говорят о непредсказуемости политики США
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков отреагировал на слова Байдена о Си Цзиньпине

Песков отреагировал на слова Байдена о Си Цзиньпине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о китайском лидере Си Цзиньпине, указал на противоречивость и непредсказуемость американской политики, отметив также их менторский тон, который уже стал неприемлемым для большого числа стран.

«Весьма противоречивое проявление внешней политики США, которые говорят о большом элементе непредсказуемости с одной стороны, а с другой стороны и продолжения таких менторских проявлений внешней политики США, которые стали уже неприемлемыми», - сказал представитель Кремля комментируя заявления американского лидера.

Песков обратил внимание на то, что «буквально днями ранее» сообщали о контактах госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекине.

Напомним, Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, заявив, что «он не должен был попасть туда, куда попал». Как писал сайт KP.RU, Министерство иностранных дел КНР выразил протест из-за слова американского лидера. Внешнеполитическое ведомство посчитало заявления президента США безответственными