Песков отреагировал на слова Байдена о Си Цзиньпине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о китайском лидере Си Цзиньпине, указал на противоречивость и непредсказуемость американской политики, отметив также их менторский тон, который уже стал неприемлемым для большого числа стран.

«Весьма противоречивое проявление внешней политики США, которые говорят о большом элементе непредсказуемости с одной стороны, а с другой стороны и продолжения таких менторских проявлений внешней политики США, которые стали уже неприемлемыми», - сказал представитель Кремля комментируя заявления американского лидера.

Песков обратил внимание на то, что «буквально днями ранее» сообщали о контактах госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекине.

Напомним, Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, заявив, что «он не должен был попасть туда, куда попал». Как писал сайт KP.RU, Министерство иностранных дел КНР выразил протест из-за слова американского лидера. Внешнеполитическое ведомство посчитало заявления президента США безответственными