Путин поручил принять закон о расширении ответственности за утилизацию упаковки Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил в ходе весенней сессии принять закон о расширении ответственности производителей за утилизацию упаковки. Информация об этом в среду, 21 июня, была опубликована на сайте Кремля.

«Обеспечить принятие федерального закона, направленного на совершенствование механизма расширенной ответственности производителей товаров и упаковки», - сказано в сообщении.

Уточняется, что федеральный кабмин и депутаты Государственной думы должны обеспечить принятие соответствующего закона в рамках весенней сессии текущего года.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила о необходимости запрета в стране неперерабатываемой упаковки. Она отметила, что к 2030 году планируется достичь показателя переработки упаковок товаров в 85% от общего числа.

Сайт KP.RU ранее также писал о том, что Путин допустил введения уголовной ответственности за намеренные поджоги сухой растительности, а также лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба.