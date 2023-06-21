Блиновская в суде полностью признала свою вину Фото: Иван МАКЕЕВ

«Королева марафонов» Елена Блиновская в суде полностью признала свою вину по делу о неуплате налогов. Также она активно сотрудничает со следственными органами. Об этом рассказал ее адвокат в зале суда.

Помимо этого, адвокат заявил, что Блиновская уже компенсировала 30 миллионов в рамках дела о неуплате налогов на сумму в 918 миллионов рублей. На данный момент расследование по этому делу продолжается.

Ранее стало известно, что следствие призвало оставить Елене Блиновской домашний арест еще на месяц.