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НовостиОбщество21 июня 2023 10:00

Блиновская в суде полностью признала свою вину по делу о неуплате налогов

Также она активно сотрудничает со следствием
Роман ПОЛОСИКОВ
Блиновская в суде полностью признала свою вину

Блиновская в суде полностью признала свою вину

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Королева марафонов» Елена Блиновская в суде полностью признала свою вину по делу о неуплате налогов. Также она активно сотрудничает со следственными органами. Об этом рассказал ее адвокат в зале суда.

Помимо этого, адвокат заявил, что Блиновская уже компенсировала 30 миллионов в рамках дела о неуплате налогов на сумму в 918 миллионов рублей. На данный момент расследование по этому делу продолжается.

Ранее стало известно, что следствие призвало оставить Елене Блиновской домашний арест еще на месяц.