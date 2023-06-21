Блинкен: США предоставят Украине помощь в размере 1,3 млрд долларов Фото: REUTERS

Вашингтон предоставит Киеву 1,3 млрд долларов финансовой помощи. Такое заявление в среду, 21 июня, сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе конференции по восстановлению Украины.

«Мы предоставим Украине дополнительную помощь в размере более 1,3 миллиарда долларов», - заявил госсекретарь США.

Напомним, ранее издание New York Times заявляло, что консенсус о финансировании украинской армии в Конгрессе США находится на грани раскола, указывая на необходимость сокращать расходы из-за слишком большого государственного долга.

Как писал сайт KP.RU, незадолго до этого The Washington Post сообщил, что Вашингтон начнет подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам при провале наступления украинских войск, поскольку победы на поле боя нужны для оправдания финансирования ВСУ.