Алаудинов: ВСУ несут большие потери, но все равно не могут пробить даже первую линию обороны Фото: Александр КОЦ

Командир спецназа “Ахмат” Апти Алаудинов заявил, что украинская армия терпит большие потери в ходе текущего наступления, однако не может пробить даже первую линию обороны российских войск.

“Наша первая линия, которая считалась самой слабой, мы видим, какое количество она перемолола иностранных танков, БМП. То есть вся эта техника начала перемалываться, наткнувшись только на первую линию”, — отметил Алаудинов в эфире "Соловьев Live".

Также он напомнил, что Россия выстроила многоуровневую оборону, поэтому у ВСУ просто нет шансов вытеснить российских военных с занятых позиций, раз у них не получилось прорвать даже первую линию.

Военный эксперт Эндрю Лэтэм также отмечал, что, учитывая приготовления российской армии и состояние вооруженных сил Украины, вера многих в решающую победу Киева на поле боя в лучшем случае является неуместной, а в худшем — “бредовой”.

При этом недавно глава НАТО Йенс Столтенберг признал, что собственные склады стран военного альянса уже опустели из-за поддержки украинской армии.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отмечал, что конфликт на Украине быстро закончится, если союзники Киева прекратят поставки военной помощи ВСУ.