Путин подписал указ о награждении Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Как отмечается, такую награду глава российской столицы получил за «достигнутые трудовые успехи», а также «многолетнюю добросовестную работу».

«За большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Собянина Сергея Семеновича - Мэра Москвы», - сказано в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Сегодня, 21 июня, Сергею Собянину исполняется 65 лет. Напомним, ранее Сергей Собянин сообщил, что помогло ему выдержать такие трудные три года, когда российская столица столкнулась с эпидемией коронавирусной инфекции, а потом с санкционными ограничительными мерами. Как рассказал градоначальник «Комсомольской правде», ему придает силы доверие со стороны москвичей.